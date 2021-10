L’Europa va alla Difesa planetaria. Il nuovo centro a Frascati (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da oggi L’Europa ha un occhio in più per osservare lo Spazio e valutare il rischio di eventuali asteroidi in picchiata sulla Terra. È il Near-Earth object coordination center Neocc), inaugurato presso la sede Esrin dell’Agenzia spaziale europea (Esa), a Frascati, inserito all’interno dell’Ufficio di Difesa planetaria dell’ente. Fungerà da struttura di coordinamento, analisi e raccolta dei dati derivanti dai vari osservatori dello Spazio, telescopi e non solo. “Il nostro nuovo Neocc e le sue attività sono un importante strumento di cooperazione internazionale, che riflette il carattere globale dei pericoli che tutti noi potremmo dover affrontare a causa degli asteroidi”, ha spiegato il direttore generale dell’Esa Josef Aschbacher. Dal 2019 l’Esa ha lanciato il suo programma di Difesa ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da oggiha un occhio in più per osservare lo Spazio e valutare il rischio di eventuali asteroidi in picchiata sulla Terra. È il Near-Earth object coordination center Neocc), inaugurato presso la sede Esrin dell’Agenzia spaziale europea (Esa), a, inserito all’interno dell’Ufficio didell’ente. Fungerà da struttura di coordinamento, analisi e raccolta dei dati derivanti dai vari osservatori dello Spazio, telescopi e non solo. “Il nostroNeocc e le sue attività sono un importante strumento di cooperazione internazionale, che riflette il carattere globale dei pericoli che tutti noi potremmo dover affrontare a causa degli asteroidi”, ha spiegato il direttore generale dell’Esa Josef Aschbacher. Dal 2019 l’Esa ha lanciato il suo programma di...

