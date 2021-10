Lello Arena: «Massimo Troisi si svegliava tardi, poi andava alla finestra ad aspettare gli alieni» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uscirà domani il libro “C’era una volta”, firmato da Lello Arena ed edito da Rizzoli. Un racconto dedicato a La smorfia e anche a Massimo Troisi. Su Repubblica alcuni stralci. «Mia figlia e Massimo Troisi non sono mai stati nella stessa stanza. È una cosa impossibile, mi fa ancora impressione». Negli ultimi anni di vita di Troisi, i due infatti non sono stati a contatto. Avevano litigato nel 1987, quando ad Arena non fu dato un ruolo in Le vie del Signore sono finite. Nel libro, Arena racconta l’incontro con Troisi, nei primi anni Settanta, quando Massimo sostituì un attore ammalato in una rappresentazione a San Giorgio a Cremano. «Doveva restare in scena solo pochi secondi: dopo sei minuti era ancora ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uscirà domani il libro “C’era una volta”, firmato daed edito da Rizzoli. Un racconto dedicato a La smorfia e anche a. Su Repubblica alcuni stralci. «Mia figlia enon sono mai stati nella stessa stanza. È una cosa impossibile, mi fa ancora impressione». Negli ultimi anni di vita di, i due infatti non sono stati a contatto. Avevano litigato nel 1987, quando adnon fu dato un ruolo in Le vie del Signore sono finite. Nel libro,racconta l’incontro con, nei primi anni Settanta, quandosostituì un attore ammalato in una rappresentazione a San Giorgio a Cremano. «Doveva restare in scena solo pochi secondi: dopo sei minuti era ancora ...

