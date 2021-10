Legalità e lotta al crimine organizzato a Formia: le proposte di La Mura (Di lunedì 11 ottobre 2021) Formia – Sarà senza quartiere la lotta al crimine organizzato nella prossima consiliatura qualora dovesse essere eletto quale nuovo sindaco di Formia il dottor Amato La Mura. Il candidato primo cittadino di “Formiamo il futuro”, “Resurgo”, “Prima Formia” e Guardare oltre” lo sottolinea e lo rimarca a poco più di una settimana dallo svolgimento del turno di ballottaggio. Il dirigente infettivologo dell’Asl specifica come ogni forma di contrasto alla malavita debba coniugarsi con il rispetto e la tutela della Legalità che “sarà la stella polare della mia futura azione di governo”. Il candidato sindaco La Mura, a tal riguardo, cita una frase di Goethe secondo la quale “la Legalità e ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021)– Sarà senza quartiere laalnella prossima consiliatura qualora dovesse essere eletto quale nuovo sindaco diil dottor Amato La. Il candidato primo cittadino di “mo il futuro”, “Resurgo”, “Prima” e Guardare oltre” lo sottolinea e lo rimarca a poco più di una settimana dallo svolgimento del turno di balggio. Il dirigente infettivologo dell’Asl specifica come ogni forma di contrasto alla malavita debba coniugarsi con il rispetto e la tutela dellache “sarà la stella polare della mia futura azione di governo”. Il candidato sindaco La, a tal riguardo, cita una frase di Goethe secondo la quale “lae ...

