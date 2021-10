L' effetto green pass si vede Già vaccinato l' 85 per cento dei dipendenti delle aziende private

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Al di là degli strepiti eviolenze di chi vi si oppone, a pochi giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo diper accedere al posto di lavoro, in Italia già si vedono gli effetti benefici del certificato verde. Secondo un'analisi rilasciata dal governo, infatti, tra i lavoratori dei comparti privati, che in totale sono circa 14,6 milioni, si stima che siano stati rilasciati 12,4 milioni di, cioè l'85 perdel totale. Una percentuale in linea con quanto si osserva per le altre tipologie di. Nella pubblica amministrazione, rispetto alla rilevazione del 15 settembre, il governo stima siano stato vaccinati altri 50mila lavoratori. Quelli non ancora immunizzati rispetto al totale sono quindi circa 250 mila lavoratori, il 7,8 per ...