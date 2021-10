Le nuove date del reddito di cittadinanza, si anticipa per fare posto all'assegno universale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutto in via automatica, tutto senza presentare domanda. È questo ciò che è stato deciso per il reddito di cittadinanza relativo alle famiglie beneficiarie anche dell'assegno universale per i figli a carico. L'incrocio delle due misure di welfare per le famiglie e per la povertà, inevitabilmente produce alcune novità che riguardano pure le date dei sussidi. E sono notizie di cui parla anche il quotidiano “Il Giornale”, che sottolinea come l'Inps starebbe provveduto a modificare le date in cui viene pagato il reddito di cittadinanza dal momento che deve essere inserita nel calendario anche la data in cui viene liquidato l'assegno unico temporaneo. assegno unico temporaneo e reddito di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutto in via automatica, tutto senza presentare domanda. È questo ciò che è stato deciso per ildirelativo alle famiglie beneficiarie anche dell'per i figli a carico. L'incrocio delle due misure di welper le famiglie e per la povertà, inevitabilmente produce alcune novità che riguardano pure ledei sussidi. E sono notizie di cui parla anche il quotidiano “Il Giornale”, che sottolinea come l'Inps starebbe provveduto a modificare lein cui viene pagato ildidal momento che deve essere inserita nel calendario anche la data in cui viene liquidato l'unico temporaneo.unico temporaneo edi ...

Advertising

RadioItalia : “Non voglio più rimandare, solo tornare a suonare”. Ermal sposta il tour nei teatri! @MetaErmal - TicketOneIT : ??A causa del perdurare delle normative legate al covid, Il “TRIBÙ URBANA LIVE” di Ermal Meta è stato riprogrammato… - Lucacenti3 : @carmelodipaola Se non sbaglio ci dovrebbero già essere date di fermo produzione per veicoli a idrocarburi. Non è s… - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Prossime manifestazioni e proteste a Roma, le nuove date di ottobre 2021 a rischio scontri e cortei #manifestazioni #nog… - CorriereCitta : Prossime manifestazioni e proteste a Roma, le nuove date di ottobre 2021 a rischio scontri e cortei #manifestazioni… -