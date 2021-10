Le Iene | anticipazioni della puntata di martedì 12 ottobre 2021

(Di lunedì 11 ottobre 2021)12, andrà in onda la secondanuova edizione de Le. L'appuntamento è come sempre in prima serata su Italia 1 e a presentare lo show sarà anche questa volta Nicola Savino accompagnato immancabilmente dalle irriverenti vociGialappa's Band. Nel corsoseconda, la conduttrice d'eccezione che affiancherà Savino sarà la splendida Rocío Muñoz Morales. La moquindi avrà modo di commentare tutto quello che succederà nel corso dell'appuntamento diventando protagonista assolutaserata. Le: gli argomentidi12...

Advertising

tuttotv_info : #LeIene, anticipazioni della puntata di domani > - SocialArtistOF2 : Le anticipazioni della puntata di domani sera de #LeIene. - tuttopuntotv : Anticipazioni Le Iene puntata 12 ottobre: dal caso David Rossi allo scherzo a Valentina Persia #LeIene - infoitcultura : Le Iene al via stasera, anticipazioni 1^ puntata: Giulia De Lellis è stata tradita? - infoitcultura : Le Iene/ Anticipazioni e servizi: Caso Dayane Mello e scherzo a Giulia De Lellis -

Ultime Notizie dalla rete : Iene anticipazioni

Scherzi a parte : ledella quinta puntata Scherzi a parte nel corso delle sue fin qui ...Scherzi a parte per rivedere quanto subito la campionessa di nuoto e fresca conduttrice de Le...Ledi Un Posto al Sole ci rivelano anche che Mariella e Guido , preoccupati i ... Leggi anche "> Levanno da Dayane Mello in Brasile: Ecco il motivo Filippo e Serena in crisi, ...Cresce l’attesa per la prossima puntata delle Iene che andrà in onda domani, martedì 12 ottobre. In prima serata su Italia 1 si rinnova l’appuntamento con Nico Savino e con la Gialappa’s Band. La cond ...La nuova edizione di Scherzi a parte sta confermando gli ottimi ascolti inanellati nei primi appuntamenti dell’anno quando Enrico Papi ha sancito il suo ritorno in casa Mediaset. Il conduttore romano ...