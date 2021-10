Le app per realizzare i buoni propositi d'autunno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lavoro, fitness, obiettivi. Con l'arrivo dell'autunno si riparte per dare voce a vecchi propositi o perché no, intraprendere nuove attività e fissare nuovi obiettivi. In questo la tecnologia ci può dare una mano con app e servizi digitali che offrono una serie di possibilità uniche: dallo studio di una nuova lingua alla meditazione, da scelte di beauty routine green all'attività fisica. Eccole tutte, alcune suggerite da Babel, l'app per l'apprendimento delle lingue. Smartphone, le 5 app per allenare la mente su iOS e AndroidIl cervello ha sempre bisogno di esercizio. La nostra scelta per tenere in forma memoria, concentrazione e logica Una nuova lingua: Babbel A settembre, tornati scuola, si sente il bisogno di investire su sé stessi. Babbel può aiutare a stare al passo con l’apprendimento delle lingue, che siano da ripassare o da imparare comodamente ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lavoro, fitness, obiettivi. Con l'arrivo dell'si riparte per dare voce a vecchio perché no, intraprendere nuove attività e fissare nuovi obiettivi. In questo la tecnologia ci può dare una mano con app e servizi digitali che offrono una serie di possibilità uniche: dallo studio di una nuova lingua alla meditazione, da scelte di beauty routine green all'attività fisica. Eccole tutte, alcune suggerite da Babel, l'app per l'apprendimento delle lingue. Smartphone, le 5 app per allenare la mente su iOS e AndroidIl cervello ha sempre bisogno di esercizio. La nostra scelta per tenere in forma memoria, concentrazione e logica Una nuova lingua: Babbel A settembre, tornati scuola, si sente il bisogno di investire su sé stessi. Babbel può aiutare a stare al passo con l’apprendimento delle lingue, che siano da ripassare o da imparare comodamente ...

Advertising

LegaSalvini : MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO PER AVER DIFESO I CONFINI ITALIANI Cambiamo ora questa giustizia! Firma online i re… - silvioderossi : Lazio Youth Card è l'App della @RegioneLazio dedicata alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e i 29 anni che vivono nel… - LegaBasketA : 1???? vittoria in questo campionato per la @FortitudoBO103! Al PalaDozza i biancoblu hanno la meglio 87-66 sulla… - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO PER AVER DIFESO I CONFINI ITALIANI Cambiamo ora questa giustizia! Firma online i referen… - RadioOstia : -