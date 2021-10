Le ambiguità di Meloni sul fascismo e la mozione del Pd. Parla Fiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) “In Fratelli d’Italia c’è chi fa finta di non sapere di che matrice siano gli attacchi che sono stati fatti alla Cgil. Ma c’è un solo modo per definirli: fascisti”. Il deputato del Pd Emanuele Fiano, su questi temi, è particolarmente sensibile. Il suo partito ha presentato, sia alla Camera che al Senato, una mozione nella quale si chiede al Governo, per decreto, di sciogliere Forza Nuova. “Stiamo Parlando di un movimento già destinatario di condanne. Speriamo che dai gruppi Parlamentari arrivi il sostegno necessario”. Il dato che emerge, all’indomani degli scontri che hanno messo a ferro e fuoco una parte di Roma, compresa appunto la sede della Cgil, è che “all’interno del centrodestra, su questi temi, c’è ancora molta ambiguità”. Fiano, le crede che la leader di Fratelli d’Italia sia ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) “In Fratelli d’Italia c’è chi fa finta di non sapere di che matrice siano gli attacchi che sono stati fatti alla Cgil. Ma c’è un solo modo per definirli: fascisti”. Il deputato del Pd Emanuele, su questi temi, è particolarmente sensibile. Il suo partito ha presentato, sia alla Camera che al Senato, unanella quale si chiede al Governo, per decreto, di sciogliere Forza Nuova. “Stiamondo di un movimento già destinatario di condanne. Speriamo che dai gruppimentari arrivi il sostegno necessario”. Il dato che emerge, all’indomani degli scontri che hanno messo a ferro e fuoco una parte di Roma, compresa appunto la sede della Cgil, è che “all’interno del centrodestra, su questi temi, c’è ancora molta”., le crede che la leader di Fratelli d’Italia sia ...

Advertising

peppeprovenzano : Ieri #Meloni aveva un'occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al #neofascismo, anche in #Fdi. Ma non l'ha f… - fattoquotidiano : Assalto alla sede Cgil, Conte: “Invito Meloni e Salvini a non alimentare ambiguità. Forza Nuova va sciolta” - 6000sardine : Non possono esserci ambiguità alimentate da #Salvini e #Meloni, non possono esserci mezze misure sulla netta presa… - dangelo_luciana : RT @petergomezblog: Assalto alla sede Cgil, Conte: “Invito Meloni e Salvini a non alimentare ambiguità. Ci sono presupposti per sciogliere… - ElliePopalandia : RT @peppeprovenzano: Ieri #Meloni aveva un'occasione: tagliare i ponti con il mondo vicino al #neofascismo, anche in #Fdi. Ma non l'ha fatt… -