Le 7 Star che adorano Halloween (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con l’arrivo del mese di ottobre è scattato il conto alla rovescia verso la notte di Halloween. Tra i numerosi appassionati di questa festività, ci sono anche diversi Vip che ogni anno organizzano sontuosi party e si travestono, e che di conseguenza non si perderebbero per nulla al mondo quest’appuntamento. Vediamo dunque quali sono le 7 Star che amano Halloween. Kate Hudson: Hollywood ogni anno attende la festa a tema organizzata da Kate Hudson. L’attrice, infatti, adora i costumi, e tra i suoi party indimenticabili si annoverano soprattutto quelli dedicati a Game of Thrones del 2013 e a Sons of Anarchy del 2014. Quest’ultimo ha avuto come ospite speciale Goldie Hawn, la celebre mamma della Hudson. Ellen DeGeneres: un’altra delle 7 Star che non rinunciano mai ad Halloween è la conduttrice ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con l’arrivo del mese di ottobre è scattato il conto alla rovescia verso la notte di. Tra i numerosi appassionati di questa festività, ci sono anche diversi Vip che ogni anno organizzano sontuosi party e si travestono, e che di conseguenza non si perderebbero per nulla al mondo quest’appuntamento. Vediamo dunque quali sono le 7che amano. Kate Hudson: Hollywood ogni anno attende la festa a tema organizzata da Kate Hudson. L’attrice, infatti, adora i costumi, e tra i suoi party indimenticabili si annoverano soprattutto quelli dedicati a Game of Thrones del 2013 e a Sons of Anarchy del 2014. Quest’ultimo ha avuto come ospite speciale Goldie Hawn, la celebre mamma della Hudson. Ellen DeGeneres: un’altra delle 7che non rinunciano mai adè la conduttrice ...

