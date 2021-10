Lazio, ottimismo per il recupero dell’attaccante! Le ultime (Di lunedì 11 ottobre 2021) Buone notizie sul recupero di Ciro Immobile in vista della ripresa del campionato. Il bomber della Lazio, dopo aver saltato l’ultima gara dei biancocelesti contro il Bologna e le due sfide della Nazionale contro Spagna e Belgio, si è sottoposto ad alcuni controlli alla Clinica Paideia. Immobile Lazio infortunio Segnali molto positivi che aumentano l’ottimismo, soprattutto in vista della sfida contro l’Inter sabato alle 18:00, all’Olimpico. Ne sarà sicuramente felice mister Sarri, considerata l’importanza di Immobile per la squadra e per i tifosi. LEGGI ANCHE: Juventus, occhio a Tuchel: il tecnico mette nel mirino due obiettivi bianconeri L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021) Buone notizie suldi Ciro Immobile in vista della ripresa del campionato. Il bomber della, dopo aver saltato l’ultima gara dei biancocelesti contro il Bologna e le due sfide della Nazionale contro Spagna e Belgio, si è sottoposto ad alcuni controlli alla Clinica Paideia. Immobileinfortunio Segnali molto positivi che aumentano l’, soprattutto in vista della sfida contro l’Inter sabato alle 18:00, all’Olimpico. Ne sarà sicuramente felice mister Sarri, considerata l’importanza di Immobile per la squadra e per i tifosi. LEGGI ANCHE: Juventus, occhio a Tuchel: il tecnico mette nel mirino due obiettivi bianconeri L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

