Lavoro | salari minimi e immigrazioneil Nobel per l' Economia 2021 a Card | Angrist e Imbens

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il premioper l', attribuito dalla banca centrale di Svezia, è stato assegnato per metà al canadese David" per i suoi contributi empirici all'del", mentre ...

... e che una forte immigrazione comportasse un forte calo deie dell'occupazione dei lavoratori 'nativi'. Grazie al(dei premiati, ndr) sappiamo che non è così: il salario minimo non è ...'Attraverso esperimenti sul campo Card ha analizzato gli effetti sul mercato deldiminimi, immigrazione e istruzione - si legge - I suoi studi dei primi anni '90 hanno sfidato la ...ROMA, 11 OTT - Il Premio Nobel per l'economia 2021 è stato assegnato al canadese David Card dell'università di Berkeley, all'israelo-statunitense Joshua D. Angrist (Mit) e all'olandese-statunitense Gu ...Imbens è stato eletto membro straniero della Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences nel 2017 ed inoltre è stato eletto Fellow dell'American Statistical Association nel 2020 Chi è Guido Wilhelm ...