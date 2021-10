Lautaro si emoziona dopo il gol all’Uruguay | “Grato alla mia famiglia” FOTO

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Una serata da incorniciare per il bomber dell’Argentina e dell’InterMartinez che ha siglato il gol del definitivo 3-0 sull’Uruguay nella fase di qualificazione sudamericana ai Mondiali del 2022. L’attaccante, sostituito al 66? per lasciar spazio al collega nerazzurro Correa, non ha trattenuto le lacrime in panchina. Nel post gara ha spiegato il motivo dell’emozione: “Ho pensatomiache era allo stadio, per questo mi sonoto. E’ il sacrificio, ho sacrificato tante cose per essere qui. La miami ha sempre accompagnato e gli sarò per sempre”.è soddisfatto del percorso di crescita dell’Albiceleste: “La Copa America ci ha dato tanta forza per continuare a crescere e per continuare sulla nostra strada. Serve pazienza, ...