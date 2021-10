Lautaro | grande notte | «Avanti verso il nostro obiettivo»

(Di lunedì 11 ottobre 2021)Martinez è stato uno dei protagonisti della sfida vinta nettamente dall’Argentina in casa contro l’Uruguay nelle eliminatorie per Qatar 2022. L’attaccante ha segnato il terzo e ultimo gol della sfida, vinta 3-0 e ha poi festeggiato sui social network. “Un’altradi eliminatorie in casa con la nostra gente. Felice per la vittoria, andiamoa lavorare per arrivare all’”, ha scritto il “Toro”.

Motivo? 'Le alternative ai titolari non hanno fin qui ricevutofiducia da Inzaghi'. D'... unito alla conferma diMartinez, chiuda momentaneamente le porte a un'altra seconda punta, ...Gli interisti si augurano che approdi in nerazzurro: 'Visti i problemini die l'età ... e serve uno a basso costo ma conrendimento, come lo è Belotti '. Oppure: ' Belotti è milanista, ...Il centrocampista dell'Inter, in gol in Italia-Belgio, candidato al Pallone d'Oro, si sta confermando fra i migliori nel suo ruolo in Europa ...Lautaro Martinez è stato un grande protagonista nella notte con la maglia dell’Argentina. La squadra di Scaloni è scesa in campo per la partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, dominio ...