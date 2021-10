Lautaro | “Contento per la vittoria e per il gol E’ stato bello segnare davanti alla mia famiglia”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L’attaccante dell’Inter,Martinez, ha parlato a TV Publica dopo lacontro l’Uruguay per 3-0, che lo ha visto anche andare a segno. Queste le sue parole: “E’ stata una buona. La Copa America ci ha dato forza per proseguire nel nostro cammino: quello della pazienza, del gioco, del voler essere protagonisti. Credo che ormai lo dimostriamo su tutti i campi. Nonostante l’Uruguay sia un avversario forte, credo che abbiamo fatto la partita che volevamo e abbiamo conquii tre punti che ci consentono di dare una svolta per le qualificazioni ai Mondiali. Sonoperchè la miaera presente allo stadio e questo mi ha emozionato. Ho pensato ai sacrifici che hanno fatto per me quando ero più piccolo e mi hanno sempre accompagnato in ogni tappa della mia ...