L' Atalanta si tira fuori dalla corsa Champions | lo ha detto Percassi

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Nel corso di una intervista rilasciata a 'L'Eco di Bergamo', l'amministratore delegato dell'Lucaha parlato della, ma in generale all'Europa, di questa stagione. Queste le sue parole: "Ci sono sette posti per andare in Europa e arrivarci sarebbe come conquistare un trofeo. L'ennesimo di questo ciclo". Photo Spada/LaPresse September 25 , 2021 - Milan,Italy Soccer Inter Vs- Italian Serie A Footballhip 2021/2022 - San Siro Stadium In the photo Ruslan Malinovskyi celebrates after scoring goal 1-1 PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xSpada/LaPressex "Firmo subito, perché ogni torneo europeo porta alla crescita di tutto il nostro movimento. E perché non perdo di vista la realtà: siamo l', non ...