L’assessore alla Salute Lopalco | «Non vaccinarsi equivale a giocare alla roulette russa» Il noto epidemiologo afferma che il virus è diventato endemico e invita i non immunizzati a proteggersi

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Di Francesco Santoro: «Non dovete vaccinarvi per solidarietà, senso civico o per amore di comunità. Non dovete farlo nemmeno per ottenere il green pass. Fatelo perché sono sicuro che a nessuno di voi verrebbe mai in mente di».regionale, Pier Luigi, prova a convincere gli indecisi e i no vax. Lo fa con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui sottolinea la pericolosità delper i non, che, stando ai dati diffusi dFondazione Gimbe giovedì scorso, in Puglia sono il 20,5 per cento della popolazione over 12. «L’ottenimento del green pass, da solo, sembra ...