L’assalto alla Cgil annunciato da Forza Nuova un’ora prima Salvini | “Qualcuno non ha fatto il suo mestiere…”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Se da una parte, complici le numerose e ripetute fake, i social spesso concorrono ad esasperare le tensioni (vedi la questione vaccino), c’è anche da dire che di contro, graziepossibilità di poter ‘testimoniare’ in diretta, con uno smartphone, fatti ed eventi, a volte sono propri i social a fornire la ‘prova schiacciante’. Scontri Roma, il video in cui Castellino (), annuncia oltreCosì, nell’ambito di ‘Quarta Repubblica’, su Rete4, è stato mostrato un video girato sabato scorso in Piazza del Popolo dove – nell’ambito della manifestazione contro il green pass – con ‘abbondate anticipo’ rispetto alsede Cigl poi seguito, rivolgendosi...