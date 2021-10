L' assalto al pronto soccorso dell' Umberto I raccontato da chi lo ha subito

(Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - "La sala emergenze era isolata, se fosse arrivato un paziente grave, in quei minuti l'accesso sarebbe stato impedito. Mai vista una tale furia". È il racconto di Francesco Pugliese, direttore deldel PoliclinicoI, sull'incursione No vax nel suo ospedale, in una breve intervista al Corrierea Sera. E spiega: "Avevamo questo paziente, arrivava dalla manifestazione, ma rifiutava i trattamenti, persino il tampone. Inveiva contro il personale. Dieci persone si erano radunate fuori dalper lui, come fossero venuti a liberarlo. La tensione e' salita quando sono diventati quaranta, parenti, amici, ma anche no vax e no green pass a sentire quello che urlavano insulti irripetibili, minacce. Mai i colleghi si erano sentiti addosso parole di ...

Non solo scontri e violenze per le strade di Roma. Un gruppo di circa 30 manifestanti 'no green pass' ha preso d'nella serata di sabato ilsoccorso dell'ospedale Umberto I, dove era stato trasportato dai sanitari del 118 uno dei partecipanti al sit - in organizzato a piazza del Popolo e poi ...ROMA 11 OTT 2021 - "Infermieri e medici costretti a barricarsi all'interno delSoccorso del Policlinico Umberto I di Roma per difendersi da un vero e proprio, da un inspiegabile "raid punitivo" di facinorosi che sembrano avere perso totalmente il lume della ...Francesco Pugliese, direttore del pronto soccorso del Policlinico della Capitale, ricostruisce in una intervista al Corriere l'incursione dei no-vax nel suo ospedale ...«La sala emergenze era isolata, se fosse arrivato un paziente grave, in quei minuti l’accesso sarebbe stato impedito. Mai vista una tale furia». A ...