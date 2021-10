Landini a La7: “Ci accusano di manifestare il giorno prima dei ballottaggi? Non si può aspettare, chi ha assaltato nostre sedi deve pagare” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ci accusano di manifestare il giorno prima dei ballottaggi e di spostare l’attenzione sulla sinistra? Io penso che chi ragiona così dovrebbe riflettere un po’ e fare i conti con quello che è avvenuto sabato scorso. Non è che assaltano le sedi del sindacato e noi aspettiamo a rispondere per vedere cosa succede“. Così, a “L’aria che tira” (La7), il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, risponde alle critiche sulla scelta del giorno 16 ottobre, in cui è programmata la manifestazione romana congiunta della Cgil, Cisl e Uil. E aggiunge: “Quando è in discussione la democrazia, bisogna agire subito. E se uno si mette a discutere del posizionamento politico non ha capito quello che sta succedendo o rischia di essere complice con quelli che hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Cidiildeie di spostare l’attenzione sulla sinistra? Io penso che chi ragiona così dovrebbe riflettere un po’ e fare i conti con quello che è avvenuto sabato scorso. Non è che assaltano ledel sindacato e noi aspettiamo a rispondere per vedere cosa succede“. Così, a “L’aria che tira” (La7), il segretario generale della Cgil, Maurizio, risponde alle critiche sulla scelta del16 ottobre, in cui è programmata la manifestazione romana congiunta della Cgil, Cisl e Uil. E aggiunge: “Quando è in discussione la democrazia, bisogna agire subito. E se uno si mette a discutere del posizionamento politico non ha capito quello che sta succedendo o rischia di essere complice con quelli che hanno ...

Advertising

fattoquotidiano : Landini a La7: “Ci accusano di manifestare il giorno prima dei ballottaggi? Non si può aspettare, chi ha assaltato… - esajas1 : RT @La7tv: #intanto L'abbraccio tra Mario Draghi e il segretario della CGIL Maurizio Landini. Il Premier ha poi visitato i locali assaliti… - esajas1 : RT @La7tv: In diretta dalla sede CGIL attaccata dai manifestanti sabato scorso a Roma, il segretario Maurizio Landini sulla visita del prem… - isamiccoli52 : RT @La7tv: #intanto L'abbraccio tra Mario Draghi e il segretario della CGIL Maurizio Landini. Il Premier ha poi visitato i locali assaliti… - La7tv : In diretta dalla sede CGIL attaccata dai manifestanti sabato scorso a Roma, il segretario Maurizio Landini sulla vi… -