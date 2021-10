L’allarme dei medici sui bambini transgender: “Attenzione ai pericoli” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Due medici per trans di fama mondiale lanciano L’allarme: nel mondo si sta davvero esagerando con il cambio di sesso sui minorenni. A dirlo Marci Bowers, medico che ha eseguito più di 2.300 interventi chirurgici di cambio del sesso durante la sua carriera – una specialista di vaginoplastica che ha operato – fra gli altri InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dueper trans di fama mondiale lanciano: nel mondo si sta davvero esagerando con il cambio di sesso sui minorenni. A dirlo Marci Bowers, medico che ha eseguito più di 2.300 interventi chirurgici di cambio del sesso durante la sua carriera – una specialista di vaginoplastica che ha operato – fra gli altri InsideOver.

