La vita stellare dei ricchi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il romanziere americano Francis Scott Fitzgerald ha scritto: ‘Fatemi dire una cosa sui miliardari. Sono diversi da me e te’. Ernest Hemingway gli ha risposto nel suo breve racconto Le nevi del Kilimangiaro: ‘Certo, hanno più soldi’. Hemingway aveva ragione, ma Fitzgerald ci aveva visto più lungo. C’era un tempo in cui i soldi potevano comprare il piacere e la comodità, anche se quest’ultima è un’arma a doppio taglio: ti libera dalle fatiche dellama elimina i rischi e la gloria che la rendono speciale”. Così inizia l’articolo dell’analista portoghese Bruno Maçaes sul New Statesman. “Tuttavia, oggi i soldi ti possono conferire una forma di esistenza più alta. Chi non è miliardario lo ha capito troppo tardi. L’inventore americano Ray Kurzweil ha detto che la cosa più importante è vivere abbastanza per vivere per in eterno. Siamo all’alba della scoperta di tecnologie ...