La vita in diretta, emozione per Alberto Matano: “È nato Riccardo!” (Di martedì 12 ottobre 2021) Alberto Matano, l’annuncio alla fine della puntata di oggi de La vita in diretta: “È nato Riccardo” Si è chiusa con una lieta notizia la puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 11 ottobre 2021: il padrone di casa Alberto Matano, dopo l’ultimo spazio pubblicitario, prima di dare la linea a L’Eredità ha detto infatti Devo darvi una comunicazione bellissima! La famiglia de La vita in diretta cresce sempre di più: è nato Riccardo, figlio di Gabriele, il nostro tecnico audio. “Auguri a Gabriele che è su in regia!” ha aggiunto subito dopo. La vita in diretta e l’annuncio di Alberto Matano: “Auguri a Gabriele… e a ... Leggi su cityroma (Di martedì 12 ottobre 2021), l’annuncio alla fine della puntata di oggi de Lain: “ÈRiccardo” Si è chiusa con una lieta notizia la puntata de Laindi oggi, lunedì 11 ottobre 2021: il padrone di casa, dopo l’ultimo spazio pubblicitario, prima di dare la linea a L’Eredità ha detto infatti Devo darvi una comunicazione bellissima! La famiglia de Laincresce sempre di più: èRiccardo, figlio di Gabriele, il nostro tecnico audio. “Auguri a Gabriele che è su in regia!” ha aggiunto subito dopo. Laine l’annuncio di: “Auguri a Gabriele… e a ...

