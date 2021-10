La visione del populismo come male italiano passeggero e archiviato è falsa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gioire, come purtroppo si fa, della presunta capitolazione del populismo italiano, fatta coincidere con qualche disparato esperimento elettorale, con le magagne para-giudiziarie del sottobosco dell’onestà, con la destituzione via tabloid del plenipotenziario di Capitan-Selfie, con le risultanze dell’investigazione militante che scopre le intimità nazifasciste della destra rimpannucciata, significa credere che quel fenomeno fosse un imprevedibile accidente della vicenda italiana, una carambola che ha provvisoriamente posto in campo il comico ligure, il manovratore delle ruspe, l’avvocatuccio pugliese, la madre bianca e cristiana e il nerd pisano con ambizione di affascinante avventura su piattaforma anti-impunitista e anti-referendaria, salva infine una resipiscenza provvidenziale che ha rimesso in ordine il gioco affidandolo ai ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gioire,purtroppo si fa, della presunta capitolazione del, fatta coincidere con qualche disparato esperimento elettorale, con le magagne para-giudiziarie del sottobosco dell’onestà, con la destituzione via tabloid del plenipotenziario di Capitan-Selfie, con le risultanze dell’investigazione militante che scopre le intimità nazifasciste della destra rimpannucciata, significa credere che quel fenomeno fosse un imprevedibile accidente della vicenda italiana, una carambola che ha provvisoriamente posto in campo il comico ligure, il manovratore delle ruspe, l’avvocatuccio pugliese, la madre bianca e cristiana e il nerd pisano con ambizione di affascinante avventura su piattaforma anti-impunitista e anti-referendaria, salva infine una resipiscenza provvidenziale che ha rimesso in ordine il gioco affidandolo ai ...

