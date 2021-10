La verità di Paola Turani dopo il parto: “Non sono giorni semplici” (Di lunedì 11 ottobre 2021) dopo il parto Paola Turani non ha certo intenzione di lamentarsi, stringe suo figlio tra le braccia, l’ha desiderato per anni ma non mente perché non è così semplice diventare mamma. La maggior parte delle influencer dopo la nascita dei figli appaiono perfette, tutto è meraviglioso nel loro mondo e se c’è un po’ di stanchezza ammettono di mascherarla con il filtro, per il resto tutto è facile. Non è così, per Paola Turani la vita è appena cambiata, come per tutte le altre mamme innamoratissime del figlio appena nato ma annullate. E’ una sensazione normalissima, è la verità. Tutte la attenzioni sono sul bambino che ha bisogno di tutto, poi ci sono le paure, c’è la stanchezza, ci sono tutte le novità e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 ottobre 2021)ilnon ha certo intenzione di lamentarsi, stringe suo figlio tra le braccia, l’ha desiderato per anni ma non mente perché non è così semplice diventare mamma. La maggior parte delle influencerla nascita dei figli appaiono perfette, tutto è meraviglioso nel loro mondo e se c’è un po’ di stanchezza ammettono di mascherarla con il filtro, per il resto tutto è facile. Non è così, perla vita è appena cambiata, come per tutte le altre mamme innamoratissime del figlio appena nato ma annullate. E’ una sensazione normalissima, è la. Tutte la attenzionisul bambino che ha bisogno di tutto, poi cile paure, c’è la stanchezza, citutte le novità e ...

