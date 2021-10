La Spezia | sfida l' autovelox con il casco sulla targa per 19 volte | 6mila euro di multe

Advertising

TuttoSalerno : Salernitana: alla ripresa c'è lo Spezia, è sfida salvezza - NazioneLaSpezia : Cestistica giovane pronta alla sfida in A2 - ottopagine : Spezia, Bourabia salterà la sfida con la Salernitana #Salerno - granatissimi : Spezia, Bourabia salterà la sfida con la Salernitana - 1000Cuori : ?? NIGHTLINE - Mirante a un passo dallo Spezia. La Roma su Zakaria; stasera Mancini sfida Luis Enrique ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia sfida

Superscudetto

Santo Stefano Magra (La), 11 ottobre 2021 - Sfidava l' autovelox lanciando lo scooter ad alta velocità coprendo parte ... Alla fine però un cinquantenne di Aulla ha perso lae si è visto ......agenti della polizia locale di Santo Stefano Magra (La, Liguria), che hanno incontrato difficoltà nell'individuarlo. Alla fine però un cinquantenne di Aulla (Massa - Carrara) ha perso la...È stato un lunedì con tantissime notizie sugli infortunati, a partire da Messias fino ad arrivare a Milenkovic. Vi abbiamo aggiornato con tutte le novità dai campi e ora ci sono ulteriori aggiornament ...Nuovo stop per Franck Ribery in casa Salernitana. L’attaccante francese si è fermato ancora, come comunicato oggi dal club sul sito ufficiale: “Nel corso dell’allenamento odierno Franck Ribery ha ripo ...