La Ruota del Tempo, il nuovo fantasy firmato Amazon Prime Video: successo preannunciato [ VIDEO ] (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una data da segnarsi sul calendario, soprattutto per gli appassionati delle serie, amanti del fantasy nel particolare. Il 19 novembre esce su Amazon Prime VIDEO un nuovo fantasy che la critica sta acclamando, dal successo preannunciato. La Ruota del TempoIl tanto atteso adattamento di Amazon, La Ruota del Tempo (The Wheel of Time) è una serie televisiva creata da Rafe Judkins, basata sull’omonima epica serie di romanzi fantasy di Robert Jordan e Brandon Sanderson. Arriverà sugli schermi il mese prossimo. Per suscitare ancora più entusiasmo per The Wheel of Time, lo streamer ha rilasciato una nuova clip come parte del ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una data da segnarsi sul calendario, soprattutto per gli appassionati delle serie, amanti delnel particolare. Il 19 novembre esce suunche la critica sta acclamando, dal. LadelIl tanto atteso adattamento di, Ladel(The Wheel of Time) è una serie televisiva creata da Rafe Judkins, basata sull’omonima epica serie di romanzidi Robert Jordan e Brandon Sanderson. Arriverà sugli schermi il mese prossimo. Per suscitare ancora più entusiasmo per The Wheel of Time, lo streamer ha rilasciato una nuova clip come parte del ...

