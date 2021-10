La rara apparizione della figlia di due grandissimi attori fa notizia | sapete di chi si tratta?

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ladi Tom Cruise e Nicole Kidman, Bella Kidman-Cruise, è stata protagonista di unauscita pubblica per mostrare il proprio talento artistico. La giovane, 28 anni, solitamente si tiene molto a distanza dai riflettori, ma per l’occasione ha scelto di partecipare ad una mostra ospitata da Courtney Love in una galleria d’arte londinese che prende il nome di Parliament Tattoo. LEGGI ANCHE => Naike Rivelli e la”vulva art”: “Con questa foresta che mi ritrovo, ho realizzato dei quadri” Durante la mostra Belle Kidman-Cruise ha mostrato alcune delle sue opere. La 28enne indossava un abito ispirato al grunge nell’evento che ha segnato il 30° anniversario dell’uscita dell’album Pretty On The Insideband Hole, “capitanata” proprio da Courtney Love. La giovane, adottata da Tom Cruise e Nicole Kidman nel 1995 ...