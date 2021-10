La prima chirurga italiana a eseguire un trapianto di pancreas | «Essere donna non mi ha penalizzato»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) È stata la prima donna italiana a effettuare un trapianto di pancreas: il primo marzo 1998, la dottoressa Elena Orsenigo lo ha eseguito come primo operatore al San Raffaele di Milano. Un primato che le è valso il premio ricevuto al 44° Congresso Nazionale della Società Italiana dei Trapianti d’Organo e Tessuti, che si è tenuto a Napoli (insieme a lei sono state premiate anche le Professoresse Luisa Belardinelli, prima donna ad eseguire in Italia un trapianto di rene al Policlinico di Milano, Sofia Martin Suarez, prima donna a eseguire un trapianto di cuore al Sant’Orsola di Bologna e Manuela Roncella, prima donna italiana ad eseguire un trapianto di fegato all’Università di Pisa).

