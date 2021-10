La pandemia frena ancora i Maneskin: i concerti di Roma e Milano slittano al 2022 (Di lunedì 11 ottobre 2021) slittano le attesissime date italiane dell’attesissimo tour italiano dei Maneskin. Ad annunciarlo è stata la band Romana attraverso i propri canali social: «Siamo dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento delle date italiane di Roma e Milano ad aprile 2022. Non vediamo l’ora di tornare dal vivo e condividere la nuova musica con voi. Grazie per la vostra comprensione e per il supporto, a presto». I Maneskin si sarebbero dovuti esibire il 14 e 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma e il 18 e 19 dicembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Le nuove date per i concerti della band Romana slittano al 23 marzo e 5 aprile 2022 al Mediolanum Forum di ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021)le attesissime date italiane dell’attesissimo tour italiano dei. Ad annunciarlo è stata la bandna attraverso i propri canali social: «Siamo dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento delle date italiane diad aprile. Non vediamo l’ora di tornare dal vivo e condividere la nuova musica con voi. Grazie per la vostra comprensione e per il supporto, a presto». Isi sarebbero dovuti esibire il 14 e 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport die il 18 e 19 dicembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago a. Le nuove date per idella bandnaal 23 marzo e 5 aprileal Mediolanum Forum di ...

