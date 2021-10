La nuova strategia di MbS vale 3mila miliardi di dollari (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ha lanciato oggi la strategia di investimento saudita che prevede investimenti superiori a 12 trilioni di riyal, circa 3mila miliardi di dollari, che saranno immessi nell’economia locale fino al 2030. Il principe, che svolge anche il ruolo di vice primo ministro e presidente del Consiglio per gli affari economici e di sviluppo a Riad, ha lanciato pubblicamente la strategia nazionale di investimento, che è uno dei principali fattori necessari per raggiungere gli obiettivi della Vision 2030 del Regno che lui stesso ha delineato. “Il nostro Paese ha enormi capacità di investimento e cercheremo di essere un motore per la nostra economia e una risorsa in più per il nostro Paese”, ha affermato parlando ai media nazionali. Bin Salman ha aggiunto che il ... Leggi su formiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ha lanciato oggi ladi investimento saudita che prevede investimenti superiori a 12 trilioni di riyal, circadi, che saranno immessi nell’economia locale fino al 2030. Il principe, che svolge anche il ruolo di vice primo ministro e presidente del Consiglio per gli affari economici e di sviluppo a Riad, ha lanciato pubblicamente lanazionale di investimento, che è uno dei principali fattori necessari per raggiungere gli obiettivi della Vision 2030 del Regno che lui stesso ha delineato. “Il nostro Paese ha enormi capacità di investimento e cercheremo di essere un motore per la nostra economia e una risorsa in più per il nostro Paese”, ha affermato parlando ai media nazionali. Bin Salman ha aggiunto che il ...

