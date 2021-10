La nuova serie di Claire Foy promette di svelare i segreti di Facebook (Di lunedì 11 ottobre 2021) La nuova serie di Claire Foy è quanto di più diverso si possa immaginare dal royal drama che l’ha portata a vincere il premio Emmy. La prima inteprete della Regina Elisabetta nella serie drammatica di Netflix sarà ora una donna contemporanea, nei panni della COO (Chief Operating Officer) di Facebook Sheryl Sandberg, nella nuova serie dal titolo Doomsday Machine. La nuova serie di Claire Foy è stata annunciata in un momento molto critico per il colosso di Zuckerberg, tra le perdite ingenti per il crollo del servizio lo scorso 4 ottobre e le accuse dell’ex dipendente Frances Haugen, ingegnera informatica che accusa la società di favorire fake news e fenomeni d’odio sulla piattaforma per mero profitto. La ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) LadiFoy è quanto di più diverso si possa immaginare dal royal drama che l’ha portata a vincere il premio Emmy. La prima inteprete della Regina Elisabetta nelladrammatica di Netflix sarà ora una donna contemporanea, nei panni della COO (Chief Operating Officer) diSheryl Sandberg, nelladal titolo Doomsday Machine. LadiFoy è stata annunciata in un momento molto critico per il colosso di Zuckerberg, tra le perdite ingenti per il crollo del servizio lo scorso 4 ottobre e le accuse dell’ex dipendente Frances Haugen, ingegnera informatica che accusa la società di favorire fake news e fenomeni d’odio sulla piattaforma per mero profitto. La ...

