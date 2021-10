La nuova frontiera dell’eolico sono torri galleggianti in mezzo al mare

Leggi su wired

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Foto: Getty images)Si chiama MySe, è una turbina eolica offshore alta 264 metri – in pratica come il grattacielo Rockefeller Plaza di New York – con una potenza di ben 16 megawatt, che sarà in grado di dare energia a circa 20mila abitazioni per 25 anni risparmiando al pianeta 1,6 miliardi di tonnellate di CO2. E la sua realizzazione è prevista in Cina entro il prossimo anno. Sintomo di come i parchi eolici offshore con fondamenta nel fondale marino facciano ormai parte del mix energetico in diverse parti del mondo. Nel dettaglio, negli ultimi quattro anni la loro capacità è quasi raddoppiata e i costiscesi di un terzo. Per quanto la pandemia abbia segnato una battuta d’arresto, nel 2021 lacapacità installata di eolico offshore dovrebbe toccare i 12 gigawatt. Il doppio di quella raggiunta nel 2020 e nel 2019, secondo il Global Wind Energy ...