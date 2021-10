La mozione di Fiano per sciogliere Forza Nuova e tutti i movimenti fascisti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Se una parte del centrodestra (più destra che centro) continua a fare “orecchie da mercante” sulla matrice dell’assalto alla sede della CGIL a Roma, il resto del panorama politico italiano sembra essere molto compatto. Lega e Fratello d’Italia non voteranno la mozione di Emanuele Fiano per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova (e di tutti i movimenti fascisti), ma l’iniziativa dovrebbe trovare una maggioranza parlamentare dopo il benestare arrivato anche da Forza Italia (oltre a LeU, MoVimento 5 Stelle e, ovviamente, Partito Democratico). Scioglimento Forza Nuova, la mozione di Fiano contro i neofascisti “Presenteremo la mozione per ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Se una parte del centrodestra (più destra che centro) continua a fare “orecchie da mercante” sulla matrice dell’assalto alla sede della CGIL a Roma, il resto del panorama politico italiano sembra essere molto compatto. Lega e Fratello d’Italia non voteranno ladi Emanueleper chiedere lo scioglimento di(e di), ma l’iniziativa dovrebbe trovare una maggioranza parlamentare dopo il benestare arrivato anche daItalia (oltre a LeU, MoVimento 5 Stelle e, ovviamente, Partito Democratico). Scioglimento, ladicontro i neo“Presenteremo laper ...

