"La morte del leader". Nostradamus, le nuove profezie per il 2022. Tra disastri di ogni tipo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Due mesi e mezzo alla fine dell'anno e puntuali tornano le profezie di Nostradamus, il celebre visionario francese le centurie del quale, negli ultimi decenni, hanno fatto tanto discutere. L'attendibilità scientifica è pari a zero ma vale pena di scorrere un po' le pagine nel caso remoto in cui qualcuna delle sue profezie si dovesse rivelare esatta. Nelle sei quartine che riguardano l'anno che verrà gli esperti hanno interpretato vari scenari. Nella prima Nostradamus recita "Di sangue e fame maggiore calamità / Sette volte appreste alla spiaggia marina/ Monech di fame, luogo preso, prigionia". Secondo queste parole, l'astrologo ha predetto che per il 2022 le guerre e i conflitti armati, finiranno per alimentare e accrescere la fame nel mondo e l'immigrazione dei popoli.

