“La moglie di Alex Belli…”. Voce pesante attorno al concorrente del GF Vip: “Io parlo, nonostante diffide” (Di lunedì 11 ottobre 2021) GF Vip 6, Alex Belli sotto riflettori. Provocazioni infuocate contro il gieffino e la moglie Delia Duran. A sollevare la bufera, l’ex compagna del volto di Centovetrine, la modella Mila Suarez, che senza fare riferimenti espliciti ha lasciato intendere che le parole fossero dirette proprio all’attore. Mila Suarez ha colto l’occasione per scagliarsi contro il gieffino, tirando in ballo anche la moglie, che di recente si è lasciata andare ad alcune confessioni intime che riguarderebbero il desiderio di paternità del gieffino. Ma l’ex compagna dell’attore non ha di certo frenato la lingua, sollevando determinate provocazione attraverso una serie di IG Stories. Mila ha sostenuto di conoscere il gieffino come nessun altro e le sue affermazioni non sono di certo andate troppo per il sottile: “Come faccio a parlare con tanta ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) GF Vip 6,Belli sotto riflettori. Provocazioni infuocate contro il gieffino e laDelia Duran. A sollevare la bufera, l’ex compagna del volto di Centovetrine, la modella Mila Suarez, che senza fare riferimenti espliciti ha lasciato intendere che le parole fossero dirette proprio all’attore. Mila Suarez ha colto l’occasione per scagliarsi contro il gieffino, tirando in ballo anche la, che di recente si è lasciata andare ad alcune confessioni intime che riguarderebbero il desiderio di paternità del gieffino. Ma l’ex compagna dell’attore non ha di certo frenato la lingua, sollevando determinate provocazione attraverso una serie di IG Stories. Mila ha sostenuto di conoscere il gieffino come nessun altro e le sue affermazioni non sono di certo andate troppo per il sottile: “Come faccio a parlare con tanta ...

