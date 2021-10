La minaccia degli autisti No vax sui trasporti milanesi e lombardi: i rischi sulle tratte dei pendolari (Di lunedì 11 ottobre 2021) Incubo no Green pass sui trasporti. A Milano e in lombardia si fanno i conti con l’ipotesi del personale dei trasporti pubblici no vax, quindi privo di Green pass e che dal 15 ottobre dovrà fare i conti con l’obbligatorietà della certificazione verde per accedere al posto di lavoro. L’incognita è: quanti sono? Di certo, scrive oggi il Corriere della Sera, c’è almeno un conducente che ha già fatto sapere all’Atm, l’azienda di trasporti pubblici di Milano, che venerdì prossimo non sarà al lavoro perché sprovvisto di green pass. Dalle parti di Atm e di Trenord resta quindi sospeso l’interrogativo su quanti siano i tranvieri, autisti, macchinisti dell’Atm e ferrovieri di Trenord che di fatto porteranno al lavoro – con tutte le conseguenze del caso – la protesta nazionale contro la certificazione ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) Incubo no Green pass sui. A Milano e ina si fanno i conti con l’ipotesi del personale deipubblici no vax, quindi privo di Green pass e che dal 15 ottobre dovrà fare i conti con l’obbligatorietà della certificazione verde per accedere al posto di lavoro. L’incognita è: quanti sono? Di certo, scrive oggi il Corriere della Sera, c’è almeno un conducente che ha già fatto sapere all’Atm, l’azienda dipubblici di Milano, che venerdì prossimo non sarà al lavoro perché sprovvisto di green pass. Dalle parti di Atm e di Trenord resta quindi sospeso l’interrogativo su quanti siano i tranvieri,, macchinisti dell’Atm e ferrovieri di Trenord che di fatto porteranno al lavoro – con tutte le conseguenze del caso – la protesta nazionale contro la certificazione ...

