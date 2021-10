La Mer | i benefici del mare sulla pelle

(Di lunedì 11 ottobre 2021) CRÈME DE LA MER SU MISURA La Mer offre dei servizi online di consulenza personalizzata con i Beauty Expert del brand. I servizi proposti permettono di personalizzare la beauty routine rimanendo comodamente a casa. Scopri i rituali per ogni esigenza della pelle: illuminare, idratare e potenziare l’effetto anti-age. Impara insieme agli esperti l’arte della mixology, caratteristica signature di La Mer, ovvero l’abbinamento di texture e trattamenti che ne massimizzano l’efficacia in modo totalmente unico per ogni viso. Tutti i prodotti del brand sono, infatti, perfettamente miscelabili e sovrapponibili grazie alla purezza della loro formula. Scopri tutti i servizi a questo link.

Il «Miracle Broth™» di alga marina presente nel cuore della formula di Crème de la Mer la rende unica per la pelle e allo stesso tempo declinabile in più texture a seconda delle esigenze. Ecco perché ...