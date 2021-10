“La matrice fascista degli scontri è una ca**ata”: Borgonovo asfalta la Merlino (Video) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott — «La matrice fascista delle violenze del corteo di Roma è una ca**ata, una balla». Lo pensa il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo, che nella puntata odierna di L’Aria che tira su La7 asfalta Myrta Merlino sugli scontri avvenuti nel pomeriggio di sabato tra forze dell’ordine e manifestanti contro il green pass. Sulla base degli arresti dei due capi di Forza Nuova, Fiore e Castellino, la Merlino sostiene la tesi — portata avanti dalla maggioranza delle forze politiche — della matrice di estrema destra dei disordini di sabato, compreso l’assalto alla sede della Cgil. Borgonovo decisamente non è d’accordo, e affonda: «Stiamo delirando. Ho sentito finora cose da matti. A Milano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott — «Ladelle violenze del corteo di Roma è una, una balla». Lo pensa il vicedirettore de La Verità Francesco, che nella puntata odierna di L’Aria che tira su La7Myrtasugliavvenuti nel pomeriggio di sabato tra forze dell’ordine e manifestanti contro il green pass. Sulla basearresti dei due capi di Forza Nuova, Fiore e Castellino, lasostiene la tesi — portata avanti dalla maggioranza delle forze politiche — delladi estrema destra dei disordini di sabato, compreso l’assalto alla sede della Cgil.decisamente non è d’accordo, e affonda: «Stiamo delirando. Ho sentito finora cose da matti. A Milano ...

Advertising

DavidPuente : I fascisti non vogliono essere definiti fascisti e non riconoscono i fascisti, ma accusano di fascismo chi propone… - ZanAlessandro : L’assalto criminale alla sede della #Cgil, come tutti gli scontri di oggi, ha una chiara matrice fascista. Tutta la… - fabiochiusi : “non so quale fosse la matrice di questa manifestazione, sarà fascista, non sarà fascista, non è questo il punto”… - cardinale_anna : RT @saveriolakadima: Quindi, ricapitolando: #ForzaNuova ha la sua sede in un palazzo in centro a Roma che appartiene a #FratellidItalia. Vu… - Chiedoperunami4 : RT @MontyGTweet: @CorriereTorino Chiedo per un amico: che differenza c’è tra gli eletti di matrice fascista o comunista ? Vogliamo uscire d… -