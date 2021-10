La lite col fidanzato | ma anche gli ultimi post sui social S' infittisce il giallo sulla morte di Dora Lagreca

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Unao comunque una discussione particolarmente accesa sono i due elementi chiave sui quali indagano gli inquirenti per chiarire le circostanze esatte dalladi, avvenuta a ...

Advertising

icittadini : Giallo di Potenza, 30enne morta dopo essere caduta dal balcone: spunta una lite col fidanzato prima del salto nel v… - tusciaweb : Precipita dal balcone del quarto piano dopo una lite col fidanzato, muore 30enne Potenza - Precipita dal balcone d… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Giallo di Potenza, 30enne morta dopo essere caduta dal balcone: spunta una lite col fidanzato prima del salto nel vuot… - RoccoPetraglia1 : RT @MediasetTgcom24: Giallo di Potenza, 30enne morta dopo essere caduta dal balcone: spunta una lite col fidanzato prima del salto nel vuot… - MediasetTgcom24 : Giallo di Potenza, 30enne morta dopo essere caduta dal balcone: spunta una lite col fidanzato prima del salto nel v… -

Ultime Notizie dalla rete : lite col

Unao comunque una discussione particolarmente accesa sono i due elementi chiave sui quali indagano gli inquirenti per chiarire le circostanze esatte dalla morte di Dora Lagreca , avvenuta a Potenza, ...... alle 15 per la finalinaBelgio, era rimasta affidata al duo Rimedio Di Gennaro . Qualcuno ha ... basti pensare allae alle continue frecciate ad Allegri. "Niente, Adani è impropriamente ...Precipita dal balcone del quarto piano dopo una lite col fidanzato, muore 30enne. Potenza - Gli inquirenti: "Nessuna pista esclusa" - Domani l'autopsia sul corpo di Dora Lagreca ...La 29enne è precipitata dal balcone dopo un’accesa discussione con il suo convivente. Il fidanzato ha detto agli investigatorio di non essere riuscito ad afferrarla ...