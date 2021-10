La legge non è uguale per tutti: quei parlamentari che sfuggono alla Giustizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) In Italia c’è Giustizia e Giustizia. E i pesi e le misure cambiano molto quando a finire nei guai con la legge sono onorevoli e senatori. L’articolo 68 della Costituzione prevede che “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”. Questa norma era nata per tutelare le prerogative parlamentari ma, negli anni, è diventata il paravento dietro cui i rappresentanti del popolo si nascondono sempre più frequentemente quando sul banco degli imputati ci finiscono loro. È il caso, ad esempio, forzista Maurizio Gasparri, presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama, l’organo che insieme alla Giunta per le autorizzazioni della Camera è chiamato a pronunciarsi sulle richieste della ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021) In Italia c’è. E i pesi e le misure cambiano molto quando a finire nei guai con lasono onorevoli e senatori. L’articolo 68 della Costituzione prevede che “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”. Questa norma era nata per tutelare le prerogativema, negli anni, è diventata il paravento dietro cui i rappresentanti del popolo si nascondono sempre più frequentemente quando sul banco degli imputati ci finiscono loro. È il caso, ad esempio, forzista Maurizio Gasparri, presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità di Palazzo Madama, l’organo che insiemeGiunta per le autorizzazioni della Camera è chiamato a pronunciarsi sulle richieste della ...

Ultime Notizie dalla rete : legge non San Giovanni XXIII, la festa nel segno del Concilio A 19 anni aveva completato i corsi, ma per la legge ecclesiastica non poteva essere ordinato sacerdote prima dei 24 anni, così fu mandato a Roma per laurearsi alla Gregoriana. Divenuto prete, rimase ...

Zemmour al voto contro Macron: ordine e sicurezza per superare l'islam delle banlieue Zemmour non parla di pandemia, non parla di ambiente, non parla di welfare e diritti civili. Considera l'immigrazione, e la creazione di quartieri in cui la legge dello Stato francese viene ...

Chi usufruisce della legge 104 può essere trasferito? La Legge per Tutti Polonia, strappo senza precedenti: non riconosce supremazia leggi UE Varsavia ha deciso che norme e atti europei non possono essere in contrasto con le leggi polacche. L'estrema destra di Meloni e Le Pen favorevoli.

Equo compenso, 150 milioni di euro annui per garantirlo ai professionisti 11/10/2021 - Per garantire l’equo compenso ai professionisti, si è deciso di stanziare 150 milioni di euro annui. Le somme, a decorrere dal 2022, verranno attinte dal Fondo per esigenze indifferibili ...

