“La Lega non sarà in piazza il 16 ottobre”. Salvini condanna la manifestazione della sinistra (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott – “Noi il 16 ottobre saremo nei gazebo della Lega, non in piazza”, non andremo alla manifestazione che “la sinistra organizza nel giorno del silenzio elettorale, prima dei ballottaggi“. Lo dice Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, riferendosi alla manifestazione convocata dai sindacati sabato 16 ottobre, dopo l’assalto alla sede della Cgil di Roma di sabato sera. Salvini: “Lega non sarà in piazza sabato 16 ottobre con la sinistra, in pieno silenzio elettorale” Il leader della Lega non ci sta e condanna l’operazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott – “Noi il 16saremo nei gazebo, non in”, non andremo allache “laorganizza nel giorno del silenzio elettorale, prima dei ballottaggi“. Lo dice Matteo, nel corso di una diretta Facebook, riferendosi allaconvocata dai sindacati sabato 16, dopo l’assalto alla sedeCgil di Roma di sabato sera.: “noninsabato 16con la, in pieno silenzio elettorale” Il leadernon ci sta el’operazione ...

