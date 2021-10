La Giornata Internazionale delle Bambine ci ricorda che bisogna agire presto | lavorando con le comunità locali Soprattutto se vogliamo raggiugnere gli obiettivi dell' Agenda Onu 2030

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 ottobre 2021) I progressi, lenti, sembravano ormai avviati con un andamento costante: tra il 1995 e il 2018 (dati Unesco), il numeroragazze iscritte a scuola era aumentato di 180 milioni; alla primaria, maschi e femmine erano ormai in percentuali uguali. Poi è arrivato il Covid-19, il mondo è stato travolto; anni di progetti, finanziamenti, sforzi sono andati in fumo. Aule abbandonate, famiglie chiuse in casa, povertà in aumento. L’istruzione è finita in fondo alle priorità, e quellaancora più in fondo. Ad aprile 2020, il premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai aveva lanciato un appello perché i governi si impegnassero a riportare le studentesse in classe, appena fosse stato possibile.Ma non è successo. ...