"La Francia ha appena scoperto che l'islamismo sta corrodendo la sua casa" (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'Express – Lei, nel suo libro, distingue quattro "Distruttori", che a suo avviso sono all'origine delle nostre più grandi sventure: "I soldi, la religione, il fast-food e i Giochi d'arena"… Boualem Sansal – Quando le cose non vanno per il verso giusto, si cercano sempre dei responsabili. E' una reazione umana, molto naturale. Si tende anzitutto a cercare attorno a se stessi. Se ci sono problemi a casa, si guarda verso i propri vicini o il comune. Se non si trova il colpevole, si volge lo sguardo in direzione dei rappresentanti dello stato. Ma ci si rende conto molto rapidamente che gli individui non sono poi così responsabili. Ci sono condizioni che li conducono a fare ciò che fanno. Siamo predeterminati, in maniera incosciente, ad agire in un certo modo o in un altro. Se andiamo indietro nel tempo, si arriva a delle entità molto misteriose, che non sappiamo ancora ...

