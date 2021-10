“La Fine Della Chemio”, l’inno solidale dei Sick Tamburo per la lotta contro il tumore al seno (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Fine Della Chemio, dei Sick Tamburo gruppo nato dalle ceneri dei Prozac + è stato pubblicato nel 2017 nell’album Della band friulana “Un Giorno Nuovo”. Il brano scritto dal cantante chitarrista e fondatore Gian Maria Accusani è incentrata sulla battaglia al tumore affrontata dall’altra deus ex machina del progetto musicale, la bassista Elisabetta Imelio. Un grido di speranza e sognante scandito dalle parole di Gian Maria Accusani che catapulta l’amica e collega alla Fine Della terapia, aperto così: Festeggeremo la Fine Della ChemioFianco a fianco su quel palcoE starai bene sai e finirà anche il buioTante cose cambierannoI tuoi capelli lunghi, quelli crescerannoDi un colore che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) La, deigruppo nato dalle ceneri dei Prozac + è stato pubblicato nel 2017 nell’albumband friulana “Un Giorno Nuovo”. Il brano scritto dal cantante chitarrista e fondatore Gian Maria Accusani è incentrata sulla battaglia alaffrontata dall’altra deus ex machina del progetto musicale, la bassista Elisabetta Imelio. Un grido di speranza e sognante scandito dalle parole di Gian Maria Accusani che catapulta l’amica e collega allaterapia, aperto così: Festeggeremo laFianco a fianco su quel palcoE starai bene sai e finirà anche il buioTante cose cambierannoI tuoi capelli lunghi, quelli crescerannoDi un colore che ...

