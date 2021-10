“La cristianità sta svanendo in Europa La nuova religione è pagana”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 11 ottobre 2021) È stata varcata una soglia simbolica: ormai più di metà della popolazione si dichiara atea”, scrive la filosofa Chantal Delsol. “È tutto il vecchio continente e l’occidente che vede la cancellazione delladei suoi padri. Il movimento, che ora sta esplodendo sotto i nostri occhi, è iniziato molto tempo fa, senza dubbio con i filosofi del Settecento e anche prima. Il giudeo-cristianesimo porta con sé il dubbio, perché porta con sé l’idea di verità. Così avanza nella storia abitata dal suo stesso interrogarsi. Tuttavia, dobbiamo distinguere tra cristianesimo e. Il cristianesimo non sembra affatto essere sull’orlo dell’estinzione. Si sta diffondendo in vaste aree dell’America Latina e dell’Asia. È in occidente che svanisce. Ma lasi traduce come qualcos’altro: il cristianesimo come civiltà, come potere sui ...