La crisi climatica sta sbriciolando le Dolomiti sotto i nostri occhi (Di martedì 12 ottobre 2021) (foto: Flickr)Le Dolomiti si stanno lentamente e inesorabilmente sbriciolando. Un pezzo di montagna sulla Punta dei Ross, nel gruppo montuoso del Sorapiss, è venuto giù lasciando una coltre di polvere bianca sulle strade, i tetti e le automobili dei paesini sottostanti, come San Vito di Cadore, per fortuna senza causare danni e feriti. Non c'entrano maltempo o smottamenti, il sole splendeva da giorni sul massiccio bellunese. Lo sgretolamento è parte di un lungo processo che fa segnare nuovi episodi sempre più frequenti e che ha a che fare con i cambiamenti climatici, che stanno mettendo a rischio uno dei più grandi patrimoni naturalistici italiani. L'ultimo crollo di una lunga serie Ci sono state tre diverse scariche di detriti nel corso dell'ultimo weekend nell'area Dolomitica del Sorapiss, in provincia di Belluno.

