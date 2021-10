La corsa delle materie prime lascia indietro le Borse europee, petrolio ai massimi dal 2014 (Di lunedì 11 ottobre 2021) A Piazza Affari i titoli oil beneficiano del nuovo rialzo del greggio al top dal 2014. Debole Enel, vendite su Tod's dopo il ribaltone al vertice. Euro/dollaro poco mosso, spread stabile a 102 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 11 ottobre 2021) A Piazza Affari i titoli oil beneficiano del nuovo rialzo del greggio al top dal. Debole Enel, vendite su Tod's dopo il ribaltone al vertice. Euro/dollaro poco mosso, spread stabile a 102 punti

Ultime Notizie dalla rete : corsa delle Caso Dora Lagreca, il fidanzato indagato per istigazione al suicidio ... in via Di Giura, la corsa al vicino ospedale San Carlo e la morte, due ore dopo, a causa di quel ... Ma anche quella del suicidio appare improbabile, ascoltando le testimonianze delle persone del suo ...

"Showindows 2021": danza urbana per le strade del centro di Cagliari ...performativo costruendo un organismo scenico di forma ibrida fra danza e concerto e si nutre delle ... femminista ed inclusiva che ben si abbina al lavoro della compagnia corsa Art Mouv' con Les ...

Rally Storico Costa Smeralda, la corsa delle leggende Costa Smeralda Borsa: la corsa delle materie prime mette un freno ai listini, Milano chiude a -0,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - La continua corsa al rialzo delle materie prime, petrolio e gas in testa, aumenta il tasso di nervosismo dei mercati europei che chiudono in ordine sp ...

Atletica: Adele Roatta campionessa italiana di corsa su strada! La portacolori dell'Atletica Mondovì Acqua S.Bernardo conquista il titolo italiano di corsa su strada 6 km categoria allieve. Podio tutto cuneese con Noemi Bogiatto e Matilde Bagnus ...

