La Bce può salvare le imprese italiane dall’inflazione

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono del tutto corretti gli sforzi che il governo Draghi sta facendo in più riprese per evitare che la lievitazione del costo dell’elettricità e del gas si scarichi come una onda anomala sulle bollette delle aziende. Come è giusto che il recente decreto metta al riparo dai rincari energetici le categorie più fragili ed esposte. Anzi, a ben vedere, se ci trovassimo in presenza di una fiammata speculativa alimentata dai ricatti di Gazprom o dalle strozzature nella fornitura di carbone dovute alla brusca ripresa post lockdown, non ci sarebbe un gran che di cui preoccuparsi. Anche perché, solitamente, queste fiammate tendono ad esaurirsi da sole. Il punto che l’attuale pressione sui costi delle fonti energetiche ha sicuramente una componente più strutturale dovuta al vuoto temporale che si è generato nel processo di sostituzione tra fonti energetiche tradizionali ...