Mania48Mania53 : RT @SecolodItalia1: Klaus Davi sul caso Morisi: «Nessuno lo ha difeso perché il mondo gay è succube della sinistra» - SecolodItalia1 : Klaus Davi sul caso Morisi: «Nessuno lo ha difeso perché il mondo gay è succube della sinistra»… - _DAGOSPIA_ : KLAUS DAVI E LA FIGURACCIA DEL MONDO GAY SUL CASO MORISI: LA MINORANZA DI DESTRA NON VIENE...… - mariacarla1963 : RT @RiservaAccount: @Musso___ Voleva telefonare pure ai genitori di #camillacanepa ma quel giorno aveva una intervista con Klaus Davi e Par… - PACIFISTA2021 : RT @RiservaAccount: @Musso___ Voleva telefonare pure ai genitori di #camillacanepa ma quel giorno aveva una intervista con Klaus Davi e Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Klaus Davi

Reggio TV

Non c'è pace pertitolare dell'omonima agenzia di comunicazione di impresa e noto giornalista. Nella prima mattinata di giovedi, a quanto apprende 'Spot and Web', sono piovuti dei grossi pezzi di marmo sul ...Ma non è la prima volta che il palazzo in cui viveè finito sulle cronache dei giornali Non c'è pace pertitolare dell'omonima agenzia di comunicazione di impresa e noto giornalista. Nella prima mattinata di giovedi, a quanto ...Una convivenza con il proprio coniuge iniziata solo da tre giorni e già segnata da violenze. È quanto emerso da un intervento della Polizia di Stato dopo la segnalazione di una donna per un’aggression ...Ma non è la prima volta che il palazzo in cui vive Klaus Davi è finito sulle cronache dei giornali Non c’è pace per Klaus Davi titolare dell’omonima agenzia di comunicazione di impresa e noto giornali ...