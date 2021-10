Juventus Women | biglietti omaggio per la sfida di Champions League con il Chelsea

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Lamercoledì sera alle ore 21 affronterà la formazione femminile del, in un match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di. LEGGI ANCHE: Calciomercato, parla Giuffrida: tutta la verità sul futuro di Icardi Sulle ali dell’entusiasmo delle vittorie in campionato e dell’ultimo successo in Svizzera contro il Servette FCCF, le ragazze di Joe Montemurro cercheranno di compiere quella che sarebbe una vera e propria impresa in campo internazionale. Per avere più supporto che mai, la società bianconera ha deciso di dare la possibilità ai tifosi di acquistare gratuitamente il ticket d’ingresso per il big match dell’Allianz Stadium. Hanno trasformato i loro sogni in realtà, ma ora inizia un ????? ancora più ?????? ...